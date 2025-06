Tournoi de foot AIGNAN Aignan 30 juin 2025 19:00

Gers

Tournoi de foot AIGNAN 21 route de Nogaro Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30 19:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-06-30

Retrouvez-vous pour une semaine placée sous le signe du sport, de la convivialité et du fair-play lors du tournoi de football organisé à Aignan.

Que vous soyez amateur, passionné ou simplement en quête de fun, formez votre équipe et venez défier les autres sur le terrain.

Buvette et restauration sur place.

AIGNAN 21 route de Nogaro

Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 82 63 02 65 NinoMotosRubio@gmail.com

English :

Join us for a week of sport, conviviality and fair play at the soccer tournament in Aignan.

Whether you’re an amateur, an enthusiast or just looking for some fun, form your team and come and challenge others on the pitch.

Refreshments and catering on site.

German :

Treffen Sie sich zu einer Woche im Zeichen des Sports, der Geselligkeit und des Fairplay beim Fußballturnier in Aignan.

Ob Sie nun Amateur sind, leidenschaftlicher Fußballer oder einfach nur auf der Suche nach Spaß, bilden Sie Ihr Team und fordern Sie die anderen auf dem Spielfeld heraus.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Unitevi a noi per una settimana di sport, convivialità e fair play al torneo di calcio di Aignan.

Che siate dilettanti, appassionati o semplicemente in cerca di divertimento, formate la vostra squadra e venite a sfidare gli altri sul campo.

Ristoro e ristorazione sul posto.

Espanol :

Únase a nosotros en una semana de deporte, convivencia y juego limpio en el torneo de fútbol de Aignan.

Ya seas aficionado, entusiasta o simplemente busques diversión, forma tu equipo y ven a desafiar a los demás sobre el terreno de juego.

Restauración y catering in situ.

