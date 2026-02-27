Tournoi de foot en salle phase de poules Jai-Alai Mauléon-Licharre

Tournoi de foot en salle phase de poules

L’Association des Parents d’élèves de l’école Jeanne d’arc organise le tournoi de foot en salle au jaï-alaï de Mauléon.

Cela fait bien longtemps que le tournoi de foot en salle, traditionnellement sur le weekend de Pâques, n’a pas eu lieu.

Le défi est lancé, les inscriptions ont débuté. Il faut composer des équipes de 6 joueurs sur le terrain cela peut être d’une entreprise, d’un comité des fêtes, de copains, de familles, les équipes peuvent être féminines ou mixtes. La journée sera consacrée aux matchs de poules. Il est prévu de quoi se restaurer sur place. Le match de rugby du tournoi des six nations France-Angleterre sera retransmis. Alors pour s’inscrire, pas besoin d’être un pro du foot.

L’objectif est de s’amuser dans une belle ambiance festive. Sur inscription. .

Jai-Alai Allée du 8-mai 1945 Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 85 80 06

