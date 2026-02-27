Tournoi de foot en salle phases finales Jai-Alai Mauléon-Licharre

Tournoi de foot en salle phases finales

Jai-Alai Allée du 8-mai 1945 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

L’Association des Parents d’élèves de l’école Jeanne d’arc organise le tournoi de foot en salle au jaï-alaï de Mauléon.

Cela fait bien longtemps que le tournoi de foot en salle, traditionnellement sur le weekend de Pâques, n’a pas eu lieu.

Après les matchs de poules de la veille, la journée sera consacrée aux phases finales avec deux tournois

– champions league en tournoi principal,

– Europa league en tournoi secondaire.

De nombreux lots seront à gagner. Il est prévu de quoi se restaurer sur place. L’objectif est de s’amuser dans une belle ambiance festive. .

Jai-Alai Allée du 8-mai 1945 Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 85 80 06

