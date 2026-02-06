Tournoi de foot étudiant et solidaire Gymnase de la Grange-aux-Bois Metz
samedi 28 février 2026.
Tournoi de foot étudiant et solidaire
Gymnase de la Grange-aux-Bois 2 Rue de la Baronète Metz Moselle
Les associations Ashvattha et Human’ISEQ s’unissent pour organiser un tournoi de football solidaire au profit de projets humanitaires. Pour participer, inscris-toi via le formulaire de pré-inscription. Le lien de la billetterie te sera transmis par mail sous 48h. Que tu sois joueur, supporter ou simplement curieux, nous t’invitons à venir partager un moment sportif et solidaire.
Payant pour les joueurs et gratuit pour les visiteurs.Tout public
Gymnase de la Grange-aux-Bois 2 Rue de la Baronète Metz 57070 Moselle Grand Est
The Ashvattha and Human’ISEQ associations have joined forces to organize a soccer tournament in aid of humanitarian projects. To take part, register via the pre-registration form. The ticketing link will be emailed to you within 48 hours. Whether you’re a player, a supporter or just curious, we invite you to come and share a sporting moment of solidarity.
Paying for players and free for visitors.
