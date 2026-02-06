Tournoi de foot étudiant et solidaire Gymnase de la Grange-aux-Bois Metz

Tournoi de foot étudiant et solidaire

Gymnase de la Grange-aux-Bois 2 Rue de la Baronète Metz Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Les associations Ashvattha et Human’ISEQ s’unissent pour organiser un tournoi de football solidaire au profit de projets humanitaires. Pour participer, inscris-toi via le formulaire de pré-inscription. Le lien de la billetterie te sera transmis par mail sous 48h. Que tu sois joueur, supporter ou simplement curieux, nous t’invitons à venir partager un moment sportif et solidaire.

Payant pour les joueurs et gratuit pour les visiteurs.Tout public

8 .

Gymnase de la Grange-aux-Bois 2 Rue de la Baronète Metz 57070 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ashvattha and Human’ISEQ associations have joined forces to organize a soccer tournament in aid of humanitarian projects. To take part, register via the pre-registration form. The ticketing link will be emailed to you within 48 hours. Whether you’re a player, a supporter or just curious, we invite you to come and share a sporting moment of solidarity.

Paying for players and free for visitors.

L’événement Tournoi de foot étudiant et solidaire Metz a été mis à jour le 2026-02-03 par AGENCE INSPIRE METZ