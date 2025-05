Tournoi de foot Noa Moura à Puy-l’Evêque – Puy-l’Évêque, 24 mai 2025 10:00, Puy-l'Évêque.

Tournoi de foot Noa Moura à Puy-l’Evêque Stade Jean Neumille Puy-l’Évêque Lot

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

2025-05-24

16 équipes sont invitées à participer à ce tournoi (hommage à Noa Moura), organisé par les Vieilles Grappes Touzacoises et l’Amitié Franco-Portugaise de Puy-l’Evêque.

Les profits seront reversés à l’association Collectif Justice pour les Victimes de la Route.

Le tournoi sera suivi d’un repas ouvert à tous.

10h00 17h00: Tournoi

Soirée: repas ouvert à tous. Réservation obligatoire

Cuissot de bœuf rôti, pommes de terre

Fromage

Tarte

Café et vin compris 12 .

Stade Jean Neumille

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 87 07 81 70

English :

16 teams are invited to take part in this tournament (a tribute to Noa Moura), organized by Vieilles Grappes Touzacoises and Amitié Franco-Portugaise de Puy-l’Evêque.

Profits will be donated to the association Collectif Justice pour les Victimes de la Route.

The tournament will be followed by a meal open to all.

German :

16 Mannschaften sind eingeladen, an diesem Turnier (Hommage an Noa Moura) teilzunehmen, das von den Vieilles Grappes Touzacoises und der Amitié Franco-Portugaise de Puy-l’Evêque organisiert wird.

Die Gewinne gehen an den Verein Collectif Justice pour les Victimes de la Route (Kollektiv Gerechtigkeit für Straßenverkehrsopfer).

Im Anschluss an das Turnier findet ein Essen statt, das für alle offen ist.

Italiano :

16 squadre sono invitate a partecipare a questo torneo (un omaggio a Noa Moura), organizzato dalle Vieilles Grappes Touzacoises e dall’Amitié Franco-Portugaise de Puy-l’Evêque.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione Collectif Justice pour les Victimes de la Route.

Il torneo sarà seguito da un pranzo aperto a tutti.

Espanol :

16 equipos están invitados a participar en este torneo (homenaje a Noa Moura), organizado por el Vieilles Grappes Touzacoises y la Amitié Franco-Portugaise de Puy-l’Evêque.

Toda la recaudación se destinará a la asociación Collectif Justice pour les Victimes de la Route.

El torneo irá seguido de una comida abierta a todos.

