Tournoi de Foot Pont-Salomon

Tournoi de Foot Pont-Salomon samedi 5 juillet 2025.

Tournoi de Foot

Gymnase Pont-Salomon Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Tournoi de foot entre le club de foot Lusitanos et Ang’Elles foot. Tournoi convivial, tournoi de l’amitié.

Début des matchs à 9h.

Sur place structures gonflables, babyfoot humain pour enfants et adultes, buvette et restauration sur place.

Gymnase Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 70 92 69

English :

Soccer tournament between the Lusitanos soccer club and Ang’Elles soccer. Friendly tournament.

Matches start at 9 a.m.

On-site: inflatables, human table soccer for children and adults, refreshment bar and catering.

German :

Fußballturnier zwischen dem Fußballverein Lusitanos und Ang’Elles foot. Geselliges Turnier, Turnier der Freundschaft.

Beginn der Spiele um 9 Uhr.

Vor Ort: Hüpfburgen, Menschenkicker für Kinder und Erwachsene, Imbiss und Getränke vor Ort.

Italiano :

Torneo di calcio tra il Lusitanos football club e l’Ang’Elles football. Un torneo amichevole.

Le partite iniziano alle 9.00.

Sul posto: strutture gonfiabili, calcio balilla umano per bambini e adulti, rinfreschi e cibo.

Espanol :

Torneo de fútbol entre el club de fútbol Lusitanos y el Ang’Elles. Un torneo amistoso.

Los partidos comienzan a las 9 de la mañana.

En el lugar: estructuras hinchables, futbolín humano para niños y adultos, refrescos y comida.

L’événement Tournoi de Foot Pont-Salomon a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme Loire Semène