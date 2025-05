TOURNOI DE FOOT – Puisserguier, 28 mai 2025 07:00, Puisserguier.

Hérault

TOURNOI DE FOOT Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault

Début : 2025-05-28

fin : 2025-05-28

2025-05-28

Tournoi de foot au city de la MJC

Equipes de 5 personnes

Tournoi de foot au city de la MJC

Equipes de 5 personnes .

Rue Georges Pujol

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85

English :

Soccer tournament in the MJC city centre

Teams of 5

German :

Fußballturnier in der City des MJC

Teams von 5 Personen

Italiano :

Torneo di calcio nel centro città di MJC

Squadre da 5

Espanol :

Torneo de fútbol en el centro de MJC

Equipos de 5

