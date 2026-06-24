Tournoi de foot Saint-Ségal
Tournoi de foot Saint-Ségal samedi 25 juillet 2026.
Saint-Ségal
Tournoi de foot
City Saint-Ségal Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Tournoi de foot au city à Saint-Ségal. Equipe de 5 joueurs + 1 remplaçant.
Inscription avant le 24 juillet (07.59.90.83.08).
Buvette sur place .
City Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 7 59 90 83 08
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English :
L’événement Tournoi de foot Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE