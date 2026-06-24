Saint-Ségal

Tournoi de foot

City Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Tournoi de foot au city à Saint-Ségal. Equipe de 5 joueurs + 1 remplaçant.

Inscription avant le 24 juillet (07.59.90.83.08).

Buvette sur place .

City Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 7 59 90 83 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi de foot Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE