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Tournoi de foot Saint-Ségal

Tournoi de foot Saint-Ségal samedi 25 juillet 2026.

Adresse
City
Ville
29590 Saint-Ségal
Département
Finistère
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Tarif

Saint-Ségal

Tournoi de foot

City Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Tournoi de foot au city à Saint-Ségal. Equipe de 5 joueurs + 1 remplaçant.
Inscription avant le 24 juillet (07.59.90.83.08).
Buvette sur place   .

City Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 7 59 90 83 08 

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English :

L’événement Tournoi de foot Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE