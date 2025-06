Tournoi de foot « Titeuf » Étaples 22 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Tournoi de foot « Titeuf » stade Daniel Martin Étaples Pas-de-Calais

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Vive l’esprit d’équipe !

Tournoi de sixte en souvenir de Christopher Maison surnommé par ses proches Titeuf .

De 08 h à 17 h, amis et joueurs du club peuvent chausser les crampons et partager leur passion du football sous les chants et les encouragements des supporters. .

stade Daniel Martin

Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 58 56 06 71

English :

Long live team spirit!

German :

Es lebe der Teamgeist!

Italiano :

Viva lo spirito di squadra!

Espanol :

¡Viva el espíritu de equipo!

