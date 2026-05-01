Tournoi de Football Challenge Labat Stade Gérard Martin Roscoff
Tournoi de Football Challenge Labat Stade Gérard Martin Roscoff vendredi 8 mai 2026.
Roscoff
Tournoi de Football Challenge Labat
Stade Gérard Martin Keraison Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Tournoi des catégories U11 & U13 et rassemblement des écoles de foot de la région des U6-U7 aux U8-U9.
Un événement incontournable du club qui réunit chaque saison plus de 60 équipes soit plus de 500 enfants pour cette belle journée sportive et associative.
Petite restauration sur place.
Organisé par les Paotred Rosko. .
Stade Gérard Martin Keraison Roscoff 29680 Finistère Bretagne
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English : Tournoi de Football Challenge Labat
L’événement Tournoi de Football Challenge Labat Roscoff a été mis à jour le 2026-04-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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