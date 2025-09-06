Tournoi de football Landivisiau
Tournoi de football Landivisiau samedi 6 septembre 2025.
Tournoi de football
Stade de Tiez-Névez Landivisiau Finistère
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
Challenge U11/U13 Gérard Lucas .
20 équipes U11 et 20 équipes U13.
Au programme
– Matin poules de qualification
– Après-midi phases finales selon trois niveaux ligue des Champions, ligue Europa, coupe de France.
Tournoi au profit de l’association Une Oasis pour la Sclérose En Plaques , pour le soutien aux malades et la recherche contre la sclérose en plaques.
Toute la journée, buvette et restauration. .
Stade de Tiez-Névez Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 6 88 08 95 10
