Tournoi de football vétérans en salle Truchtersheim

Tournoi de football vétérans en salle

rue Godofredo Perez Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 15:30:00

fin : 2026-01-10 22:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Tournoi de football entre 10 équipes de vétérans organisé par l’Amicale des Vétérans de Truchtersheim Pfettisheim.

Tournoi de foot en salle entre équipes de vétérans. Repas sur réservation soirée couscous royal et danseuse orientale !

10 équipes de vétérans. Organisé par l'Amicale des Vétérans de Truchtersheim Pfettisheim.

rue Godofredo Perez Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 20 69 97 danyfeys@orange.fr

English :

Soccer tournament between 10 veteran teams organized by the Amicale des Vétérans de Truchtersheim Pfettisheim.

