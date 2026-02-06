Tournoi de futsal 2v2 Route de l’Aubisque Eaux-Bonnes
Tournoi de futsal 2v2 Route de l’Aubisque Eaux-Bonnes mercredi 11 février 2026.
Tournoi de futsal 2v2
Route de l’Aubisque Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Tournoi de foot en salle 2V2 à partir 15 ans, 1h de temps- Rdv salle de squash à l’espace Montagne de la Maison de Gourette .
Inscription Office de tourisme .
Route de l’Aubisque Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
