Tournoi de futsal 2v2 Route de l’Aubisque Eaux-Bonnes

Tournoi de futsal 2v2

Route de l'Aubisque Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Tournoi de foot en salle 2V2 à partir 15 ans, 1h de temps- Rdv salle de squash à l’espace Montagne de la Maison de Gourette .

Inscription Office de tourisme .

anim@eauxbonnes.fr

English : Tournoi de futsal 2v2

