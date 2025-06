Tournoi de Futsal – Avoine 11 juillet 2025 07:00

Tournoi de futsal ouvert aux débutants, de 17 à 99 ans, par équipes de 5 joueurs ! Équipes mixtes et féminines bienvenues, restauration sur place. Organisé par les Accueils Jeunes du CLAAC.

16 Rue Michel Bouchet

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 17 00

English :

Futsal tournament open to beginners, aged 17 to 99, in teams of 5 players! Mixed and women’s teams welcome, catering on site. Organized by CLAAC’s Accueils Jeunes.

German :

Futsal-Turnier für Anfänger, von 17 bis 99 Jahren, in Teams von 5 Spielern! Gemischte und Frauenteams sind willkommen, Verpflegung vor Ort. Organisiert von den Accueils Jeunes du CLAAC.

Italiano :

Torneo di futsal aperto ai principianti, dai 17 ai 99 anni, in squadre di 5 giocatori! Squadre miste e femminili benvenute, ristorazione in loco. Organizzato dai Club giovanili CLAAC.

Espanol :

Torneo de fútbol sala abierto a principiantes, de 17 a 99 años, en equipos de 5 jugadores Se admiten equipos mixtos y femeninos, catering in situ. Organizado por los Clubes Juveniles del CLAAC.

