Tournoi de Futsal de l’AMSV Saint-Didier-en-Velay
Tournoi de Futsal de l’AMSV Saint-Didier-en-Velay samedi 7 février 2026.
Tournoi de Futsal de l’AMSV
Gymnase Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
25 € par équipe en réservation, 30 € sur place.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 09:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
L’association Multi Sport du Velay organise un tournoi de futsal, challenge Aurélien Borsier ouvert à tous.
.
Gymnase Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 53 79 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Multi Sport du Velay association is organizing a futsal tournament, the Aurélien Borsier challenge, open to all.
L’événement Tournoi de Futsal de l’AMSV Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène