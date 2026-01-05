Tournoi de Futsal de l’AS Vanémont Corcieux
Tournoi de Futsal de l’AS Vanémont
Corcieux Vosges
Tournoi de Futsal de l’AS Vanémont à la salle de sports, gymnase Roger Perrin. Au profit des Restaurants du Cœur.Tout public
Corcieux 88430 Vosges Grand Est +33 6 34 28 17 20 secretairevanemont@gmail.com
English :
AS Vanémont Futsal tournament at the Roger Perrin sports hall. In aid of Restaurants du C?ur.
