Tournoi de Futsal Salle Omnisports Moyenmoutier

Tournoi de Futsal

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 09:30:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

2026-01-18

Tournoi de Futsal organisé par Médiani futsal.

Restauration et buvette sur place.Tout public

Salle Omnisports 1 Avenue du Général Degaulle Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 6 11 13 46 62

English :

Futsal tournament organized by Médiani futsal.

Catering and refreshments on site.

