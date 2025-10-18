Tournoi de futsal solidaire Salle de Magudas – Espace Omnisport Saint-Médard-en-Jalles

Tournoi de futsal solidaire Salle de Magudas – Espace Omnisport Saint-Médard-en-Jalles samedi 18 octobre 2025.

Tournoi de futsal solidaire Samedi 18 octobre, 10h00 Salle de Magudas – Espace Omnisport Gironde

5€ la participation au match – 2€ la tombola

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

L’association Balle au pied (ABP) organise un tournoi de Futsal féminin, ouvert à toutes, afin de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer, tout en faisant découvrir cette discipline sportive.

Sportive ou débutante, footeuse ou non, participez à cette journée sous le signe de la convivialité et la bienveillance, tout en faisant une bonne action lors de cette manifestation pour Octobre rose.

Le tournoi sera sous forme de mini-match de quelques minutes chacun. La durée et le nombre de matchs seront définis en fonction du nombre de participantes. Il est possible de constituer une équipe en avance, mais si ce n’est pas le cas : pas d’inquiétude, nous vous accueillerons avec plaisir !

Dans le but d’organiser au mieux le tournoi, l’idéal est une inscription en avance (ce qui nous permettra de structurer le tournoi) mais il y aura toujours des possibilités d’inscription de dernières minutes.

Recettes reversées à la Ligue contre le cancer.

Participation aux matchs – à partir de 17 ans

Tombola.

Vente de ruban rose.

Animations.

Buvette et petite restauration sur place.

Salle de Magudas – Espace Omnisport Rue du Commandant Charcot saint-medard-en-jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Magudas Gironde Nouvelle-Aquitaine

Tournoi amical de foot en salle (futsal) à Magudas dans le cadre des actions d’Octobre rose

