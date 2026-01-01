Tournoi de Futsal Tournoi des étoiles Saint-Cast-le-Guildo
Tournoi de Futsal Tournoi des étoiles Saint-Cast-le-Guildo samedi 10 janvier 2026.
Tournoi de Futsal Tournoi des étoiles
Complexe sportif Yves du Manoir Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : 2026-01-10 18:00:00
Début : 2026-01-10 18:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Tournoi des Étoiles Futsal
Équipe 5+2
Dès 14 ans
Restauration sur place.
Inscription par téléphone .
Complexe sportif Yves du Manoir Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 78 73 89
