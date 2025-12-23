Tournoi de futsal, Gymnase du collège Vagney

Tournoi de futsal

Gymnase du collège Allée des Cerisiers Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 17:00:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Football en salle avec 2 équipes composé de 7 joueurs chacune 2 sessions à 17h pour les -16 ans et à 20h pour les +16 ans 12 équipes maximum buvette et restauration 6€ par joueurTout public

6 .

Gymnase du collège Allée des Cerisiers Vagney 88120 Vosges Grand Est classevagney.2028@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Indoor soccer with 2 teams of 7 players each 2 sessions: at 5pm for under-16s and at 8pm for over-16s 12 teams maximum refreshment bar and catering 6? per player

L’événement Tournoi de futsal Vagney a été mis à jour le 2025-12-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES