Tournoi de green volley – Stade A. Donnadieu Romans-sur-Isère, 22 juin 2025 09:00, Romans-sur-Isère.

Drôme

Tournoi de green volley Stade A. Donnadieu Avenue de Saint-Donat Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

par équipe de 4

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Préparez-vous pour une journée de compétition et de convivialité ! Le Volley Ball Romans vous invite à sa 1ère édition de Green 4×4 Mixte. Formez votre équipe et venez partager ce moment !

.

Stade A. Donnadieu Avenue de Saint-Donat

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 72 29 57 secretariat@volley-ball-romans.com

English :

Get ready for a day of competition and conviviality! Volley Ball Romans invites you to its 1st edition of Green 4×4 Mixed. Form your team and come and share the moment!

German :

Machen Sie sich bereit für einen Tag voller Wettkampf und Geselligkeit! Der Volleyball Romans lädt Sie zu seiner 1. Ausgabe von Green 4×4 Mixte ein. Bilden Sie Ihr Team und kommen Sie, um diesen Moment zu teilen!

Italiano :

Preparatevi a una giornata di competizione e divertimento! Volley Ball Romans vi invita alla sua 1ª edizione del Green 4×4 Misto. Forma la tua squadra e vieni a condividere il divertimento!

Espanol :

¡Prepárate para un día de competición y diversión! Volley Ball Romans te invita a su 1ª edición de Green 4×4 Mixed. ¡Forma tu equipo y ven a compartir la diversión!

L’événement Tournoi de green volley Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-09 par Valence Romans Tourisme