Tournoi de hand Lessay

Gymnase de Lessay Lessay Manche
Début : 2025-10-27 14:00:00
fin : 2025-10-27 17:00:00
2025-10-27
Ouvert aux jeunes de 8 à 17 ans.
Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay. .
Gymnase de Lessay Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr
