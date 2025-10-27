Tournoi de hand Lessay

Tournoi de hand Lessay lundi 27 octobre 2025.

Tournoi de hand

Gymnase de Lessay Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-27 17:00:00

Date(s) :

2025-10-27

Ouvert aux jeunes de 8 à 17 ans.

Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay. .

Gymnase de Lessay Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr

English : Tournoi de hand

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi de hand Lessay a été mis à jour le 2025-10-13 par Côte Ouest Centre Manche