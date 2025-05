Tournoi de handball des écoles de la Ville de Valréas – Stade municipal Albert Adrien et stade annexe Valréas, 23 mai 2025 09:00, Valréas.

Début : Vendredi 2025-05-23 09:00:00

fin : 2025-05-23 16:00:00

2025-05-23

Grand tournoi de handball réunissant les 3 écoles élémentaires de la commune (Jules Ferry, Marcel Pagnol et Saint-Jean le Baptiste) dans le cadre d’une journée sportive, festive et pédagogique à la fois à travers différents ateliers comme le handfauteuil.

Stade municipal Albert Adrien et stade annexe Avenue Maréchal Leclerc

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

A major handball tournament bringing together the commune’s 3 elementary schools (Jules Ferry, Marcel Pagnol and Saint-Jean le Baptiste) for a sporting, festive and educational day of workshops such as wheelchair handball.

German :

Großes Handballturnier, bei dem die drei Grundschulen der Gemeinde (Jules Ferry, Marcel Pagnol und Saint-Jean le Baptiste) im Rahmen eines sportlichen, festlichen und zugleich pädagogischen Tages mit verschiedenen Workshops wie Handfauteuil zusammenkommen.

Italiano :

Un grande torneo di pallamano che riunisce le 3 scuole elementari del comune (Jules Ferry, Marcel Pagnol e Saint-Jean le Baptiste) nell’ambito di una giornata di attività sportive, festive ed educative, compresi vari laboratori come la pallamano in carrozzina.

Espanol :

Gran torneo de balonmano que reúne a las 3 escuelas primarias del municipio (Jules Ferry, Marcel Pagnol y Saint-Jean le Baptiste) en el marco de una jornada de actividades deportivas, festivas y educativas, que incluye diversos talleres como el de balonmano en silla de ruedas.

