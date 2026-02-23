Tournoi de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Pernes-les-Fontaines/Carpentras Complexe du Vignarès Valréas

Tournoi de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Pernes-les-Fontaines/Carpentras

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 13:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Championnat de Vaucluse honneur: les Moins de 11 ans mixtes du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Pernes-les-Fontaines et Carpentras. Buvette et petite restauration sur place.

.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Championnat de Vaucluse honneur: the Handball Club de Valréas (HBCV) Under-11 mixed team hosts Pernes-les-Fontaines and Carpentras. Refreshments and snacks on site.

L’événement Tournoi de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Pernes-les-Fontaines/Carpentras Valréas a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes