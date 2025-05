Tournoi de handball Moins de 9 ans mixtes: Valréas/Orange/Mazan/Bollène/Sarrians et Monteux – Complexe du Vignarès Valréas, 24 mai 2025 10:30, Valréas.

Vaucluse

Tournoi de handball Moins de 9 ans mixtes: Valréas/Orange/Mazan/Bollène/Sarrians et Monteux Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24 10:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Plateau final de Vaucluse: les Moins de 9 ans mixtes du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Orange, Mazan, Bollène, Sarrians et Monteux. Sur place, buvette et restauration.

.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Plateau final de Vaucluse: the Handball Club de Valréas (HBCV) under-9s mixed team host Orange, Mazan, Bollène, Sarrians and Monteux. On-site refreshments and catering.

German :

Finale des Vaucluse-Plateaus: Die gemischte U9 des Handball Clubs Valréas (HBCV) empfängt Orange, Mazan, Bollène, Sarrians und Monteux. Vor Ort werden Getränke und Speisen angeboten.

Italiano :

Finale della regione Vaucluse: la squadra mista U9 del Valréas Handball Club (HBCV) ospita Orange, Mazan, Bollène, Sarrians e Monteux. Bar e ristorante in loco.

Espanol :

Fase final de la región de Vaucluse: el equipo mixto sub 9 del Club de Balonmano Valréas (HBCV) recibe a Orange, Mazan, Bollène, Sarrians y Monteux. Bar y restaurante in situ.

L’événement Tournoi de handball Moins de 9 ans mixtes: Valréas/Orange/Mazan/Bollène/Sarrians et Monteux Valréas a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes