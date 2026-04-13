Tournoi de handball, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers
Tournoi de handball, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers jeudi 14 mai 2026.
Tournoi de handball Jeudi 14 mai, 10h00 Stade Lucien Nicolas Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T16:00:00+02:00
37e TOURNOI DE HANDBALL SUR HERBE
Jeudi 14 mai 2026 (Jour férié – Ascension)
Rambervillers– Stade Lucien Nicolas
Forme ton équipe et rejoins-nous pour une nouvelle édition encore plus folle !
Au programme :
Seniors Garçons
Seniors Filles
Loisirs / Entreprises Mixte
-18 Filles
-18 Garçons
Animations, musique, surprises… Et remise de lots pour les gagnants !
Buvette & restauration sur place.
Pour inscrire ton équipe :
Flashe le QR code sur l’affiche
Ou clique sur le lien suivant : urlr.me/YcFAKf
Que tu sois joueur ou simple supporter, viens profiter avec nous !
Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/YcFAKf »}]
37e TOURNOI DE HANDBALL SUR HERBE tournoi sport
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