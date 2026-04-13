Tournoi de handball, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

Tournoi de handball Jeudi 14 mai, 10h00 Stade Lucien Nicolas Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T16:00:00+02:00

37e TOURNOI DE HANDBALL SUR HERBE

Jeudi 14 mai 2026 (Jour férié – Ascension)

Rambervillers– Stade Lucien Nicolas

Forme ton équipe et rejoins-nous pour une nouvelle édition encore plus folle !

Au programme :

Seniors Garçons

Seniors Filles

Loisirs / Entreprises Mixte

-18 Filles

-18 Garçons

Animations, musique, surprises… Et remise de lots pour les gagnants !

Buvette & restauration sur place.

Pour inscrire ton équipe :

Flashe le QR code sur l’affiche

Ou clique sur le lien suivant : urlr.me/YcFAKf

Que tu sois joueur ou simple supporter, viens profiter avec nous !

Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/YcFAKf »}]

37e TOURNOI DE HANDBALL SUR HERBE tournoi sport

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