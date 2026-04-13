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Tournoi de handball, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

Tournoi de handball, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

Tournoi de handball, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Stade Lucien Nicolas

Adresse : Rue Charles Gratia, Rambervillers

Ville : 88700 Rambervillers

Département : Vosges

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tournoi de handball Jeudi 14 mai, 10h00 Stade Lucien Nicolas Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T16:00:00+02:00

37e TOURNOI DE HANDBALL SUR HERBE
Jeudi 14 mai 2026 (Jour férié – Ascension)
Rambervillers– Stade Lucien Nicolas
Forme ton équipe et rejoins-nous pour une nouvelle édition encore plus folle !
Au programme :
Seniors Garçons
Seniors Filles
Loisirs / Entreprises Mixte
-18 Filles
-18 Garçons
Animations, musique, surprises… Et remise de lots pour les gagnants !
Buvette & restauration sur place.
Pour inscrire ton équipe :
Flashe le QR code sur l’affiche
Ou clique sur le lien suivant : urlr.me/YcFAKf
Que tu sois joueur ou simple supporter, viens profiter avec nous !

Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/YcFAKf »}]
37e TOURNOI DE HANDBALL SUR HERBE tournoi sport

SLRH

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