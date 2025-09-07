Tournoi de Hit & Shot Vantoux-et-Longevelle
Terrain des ouistitis Vantoux-et-Longevelle Haute-Saône
Rendez-vous le 7 septembre au terrain des ouistitis à 9H pour le tournoi annuel de Hit & Shot.
Le tournoi commencera à 9H45 et la remise des prix se fera à 16H30.
Il se déroule en doublette. Préinscription conseillée !
Vous retrouverez sur place une buvette, de la petite restauration et des jeux en bois. .
Terrain des ouistitis Vantoux-et-Longevelle 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
