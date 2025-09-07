Tournoi de Hit & Shot Vantoux-et-Longevelle

Terrain des ouistitis Vantoux-et-Longevelle Haute-Saône

Rendez-vous le 7 septembre au terrain des ouistitis à 9H pour le tournoi annuel de Hit & Shot.

Le tournoi commencera à 9H45 et la remise des prix se fera à 16H30.

Il se déroule en doublette. Préinscription conseillée !

Vous retrouverez sur place une buvette, de la petite restauration et des jeux en bois. .

Terrain des ouistitis Vantoux-et-Longevelle 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 74 13 69

