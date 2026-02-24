Tournoi de Horse-ball Ruffec

Tournoi de Horse-ball

Le Grand Tremble Ruffec Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Rencontres départementales jeunes, club, régionales amateurs.

Le horse-ball est un sport collectif équestre adapté du jeu du Pato argentin et du Bouzkachi, qui oppose deux équipes de 4 à 6 joueurs (4 sur le terrain, les autres en réserve). Il se joue avec un ballon munie de six anses avec l’objectif d’aller marquer des buts dans le camp adverse en la lançant dans un cercle en hauteur. Les matchs se déroulent en deux mi-temps de 10 minutes.

A la vitesse du cheval, se rajoute celle de la passe… Des buts, de belles actions collectives, des buts et encore des buts, de la rapidité et de la technicité… C’est la clé du spectacle ! .

Le Grand Tremble Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 01 46 08 abhb.bureau@gmail.com

Youth, club and preparatory friendly tournament.

