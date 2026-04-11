Tournoi de jeu de société La Chouette qui lit Marciac
Tournoi de jeu de société La Chouette qui lit Marciac samedi 18 avril 2026.
Marciac
Tournoi de jeu de société
La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Nouveau format d’animation à La Chouette qui lit les tournois de jeux de société !
Pour bien débuter, votre librairie vous propose un tournoi du jeu Solstis le samedi 18 avril.
Venez vous entraîner librement à partir de 14h30, avant le lancement du tournoi à 18h.
Et pour pimenter le tout le gagnant repart avec le jeu !
Inscription obligatoire 8 personnes maximum.
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La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 88 07 86 17 contact@lachouettequilit.fr
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English :
New event format at La Chouette qui lit: board game tournaments!
To get things off to a good start, your bookshop is hosting a Solstis tournament on Saturday, April 18.
Come and practice freely from 2.30pm, before the tournament kicks off at 6pm.
And to spice things up: the winner goes home with the game!
Registration required? 8 people maximum.
L’événement Tournoi de jeu de société Marciac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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