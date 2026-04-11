Tournoi de jeu de société La Chouette qui lit Marciac

Marciac

Tournoi de jeu de société

La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Nouveau format d’animation à La Chouette qui lit les tournois de jeux de société !

Pour bien débuter, votre librairie vous propose un tournoi du jeu Solstis le samedi 18 avril.

Venez vous entraîner librement à partir de 14h30, avant le lancement du tournoi à 18h.

Et pour pimenter le tout le gagnant repart avec le jeu !

Inscription obligatoire 8 personnes maximum.

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La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 88 07 86 17 contact@lachouettequilit.fr

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English :

New event format at La Chouette qui lit: board game tournaments!

To get things off to a good start, your bookshop is hosting a Solstis tournament on Saturday, April 18.

Come and practice freely from 2.30pm, before the tournament kicks off at 6pm.

And to spice things up: the winner goes home with the game!

Registration required? 8 people maximum.

L’événement Tournoi de jeu de société Marciac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65