Tournoi de jeu d’échecs BiolaVie Penne-d’Agenais

BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d'Agenais Lot-et-Garonne

21 février 2026

fin : 2026-02-21

Venez vous confronter aux autres joueurs d’échecs dans cette deuxième édition du tournoi de BiolaVie !

Ouvert à tous les niveaux.

Boissons et gâteaux maison disponibles sur place.

Gratuit, Inscription avant le 20 février.

BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d'Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03 biolavie@ecomail.fr

English:

Come and compete against other chess players in this second BiolaVie tournament!

Open to all levels.

Drinks and homemade cakes available on site.

Free, registration by February 20.

