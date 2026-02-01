Tournoi de jeu vidéo à la médiathèque Combrée Combrée Ombrée d’Anjou

Tournoi de jeu vidéo à la médiathèque Combrée

Combrée 3 Rue de L Hôtel de ville Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 16:30:00

fin : 2026-02-25 17:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-25 2026-03-25

Tournoi de jeu vidéo à la médiathèque de Combrée les Mercredis 11 et 25 Février et 25 Mars 2026

Le Mercredi 11 Février 2026 de 16h30 à 17h30

Envie de rencontrer des personnes, de jouer en groupe ou en équipe ?

Vous aimez danser, rire et avez un esprit de combativité !

Rendez-vous à la médiathèque de Combrée pour participer à Just dance 2023.

Jusqu’à 4 joueurs en simultanés !

Un moment de partage et d’amusement pour petite et grande personne.

Dans la limite des places disponibles. .

Combrée 3 Rue de L Hôtel de ville Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 13 55 bibliombree@ombreedanjou.fr

English :

Video game tournament at the Combrée media library on Wednesdays, February 11 and 25 and March 25, 2026

L’événement Tournoi de jeu vidéo à la médiathèque Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Anjou bleu