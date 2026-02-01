Tournoi de jeu vidéo à la médiathèque Combrée Combrée Ombrée d’Anjou
Tournoi de jeu vidéo à la médiathèque Combrée
Combrée 3 Rue de L Hôtel de ville Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-02-11 16:30:00
fin : 2026-02-25 17:30:00
2026-02-11 2026-02-25 2026-03-25
Tournoi de jeu vidéo à la médiathèque de Combrée les Mercredis 11 et 25 Février et 25 Mars 2026
Le Mercredi 11 Février 2026 de 16h30 à 17h30
Envie de rencontrer des personnes, de jouer en groupe ou en équipe ?
Vous aimez danser, rire et avez un esprit de combativité !
Rendez-vous à la médiathèque de Combrée pour participer à Just dance 2023.
Jusqu’à 4 joueurs en simultanés !
Un moment de partage et d’amusement pour petite et grande personne.
Dans la limite des places disponibles. .
Combrée 3 Rue de L Hôtel de ville Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 13 55 bibliombree@ombreedanjou.fr
English :
Video game tournament at the Combrée media library on Wednesdays, February 11 and 25 and March 25, 2026
