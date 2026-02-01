Tournoi de jeu vidéo Beat Saber Vitré
Tournoi de jeu vidéo Beat Saber Vitré jeudi 19 février 2026.
Tournoi de jeu vidéo Beat Saber
1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 15:30:00
Date(s) :
2026-02-19
Armé de votre sabre laser, pourfendez en rythme les projectiles qui vous assaillent. Faites preuve de dextérité et de sens du rythme dans ce jeu-vidéo de réalité virtuelle.
À partir de 12 ans. Sur inscription. .
1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 16 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournoi de jeu vidéo Beat Saber Vitré a été mis à jour le 2026-02-03 par OT VITRE