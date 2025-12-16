Tournoi de jeu vidéo FC 26 sur PS5

Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Tournoi de jeu vidéo FC 26 sur PS5 .

Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

English : Tournoi de jeu vidéo FC 26 sur PS5

L’événement Tournoi de jeu vidéo FC 26 sur PS5 Périgueux a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Communal de Périgueux