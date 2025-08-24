Tournoi de jeux La Guinguette 3 Monts Saint-Sylvestre-Cappel

Tournoi de jeux La Guinguette 3 Monts Saint-Sylvestre-Cappel dimanche 24 août 2025.

Début : 2025-08-24 14:00:00

fin : 2025-08-24 20:00:00

Venez vous défier et vous amuser en toute convivialité ! La Guinguette 3 Monts se transforme en tournoi de jeux Molky, mikado, cartes, faites vos jeux ! .

Route de la Chapelle Saint-Sylvestre-Cappel 59114 Nord Hauts-de-France

