Tournoi de jeux vidéo à la Médiathèque de Marennes Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage

Tournoi de jeux vidéo à la Médiathèque de Marennes Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage mercredi 22 octobre 2025.

Tournoi de jeux vidéo à la Médiathèque de Marennes

Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 17:30:00

Date(s) :

2025-10-22

La médiathèque de Marennes propose un tournoi de jeux vidéo avec des lots à gagner.

.

Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 85 55 mediatheque.accueil@marennes.fr

English : Video game tournament at the Médiathèque

The Marennes mediatheque is offering a video game tournament with prizes to be won.

German : Videospielturnier in der Mediathek

Die Mediathek in Marennes bietet ein Videospielturnier an, bei dem es etwas zu gewinnen gibt.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Marennes propone un torneo di videogiochi con premi in palio.

Espanol : Torneo de videojuegos en la Mediateca

La biblioteca multimedia de Marennes propone un torneo de videojuegos con premios.

L’événement Tournoi de jeux vidéo à la Médiathèque de Marennes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes