Tournoi de jeux vidéo à la Médiathèque de Marennes Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage

Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 17:30:00
2025-10-22
La médiathèque de Marennes propose un tournoi de jeux vidéo avec des lots à gagner.
Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 85 55 mediatheque.accueil@marennes.fr
English : Video game tournament at the Médiathèque
The Marennes mediatheque is offering a video game tournament with prizes to be won.
German : Videospielturnier in der Mediathek
Die Mediathek in Marennes bietet ein Videospielturnier an, bei dem es etwas zu gewinnen gibt.
Italiano :
La biblioteca multimediale di Marennes propone un torneo di videogiochi con premi in palio.
Espanol : Torneo de videojuegos en la Mediateca
La biblioteca multimedia de Marennes propone un torneo de videojuegos con premios.
L’événement Tournoi de jeux vidéo à la Médiathèque de Marennes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes