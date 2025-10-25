Tournoi de jeux vidéo Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris
Tournoi de jeux vidéo Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris samedi 25 octobre 2025.
Romilly inaugure les tournois avec un incontournable.
Une édition spéciale Mario-Kart.
Prenez place sur la ligne de départ de notre tournoi Mario Kart, et tentez de le remporter.
Le samedi 25 octobre 2025
de 14h00 à 17h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 99 ans.
début : 2025-10-25T17:00:00+02:00
fin : 2025-10-25T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-25T14:00:00+02:00_2025-10-25T17:00:00+02:00
Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris
+33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre