Tournoi de jeux vidéo Boomerang Fu Médiathèque François Mitterand Le Relecq-Kerhuon
Tournoi de jeux vidéo Boomerang Fu Médiathèque François Mitterand Le Relecq-Kerhuon mercredi 18 février 2026.
Tournoi de jeux vidéo Boomerang Fu
Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-28
Enfants, ados, adultes, vous aimez vous challenger ? Venez participer au tournoi inter-médiathèques de Boomerang Fu, un jeu multijoueur survolté.
Incarnez votre aliment préféré dans la sélection, maîtrisez votre boomerang et découpez vos adversaires en rondelles !
Une session de présentation et d’entraînement aura lieu le mercredi 18 février à 15h, autour d’un goûter, avant la sélection du samedi 28 février.
Les 4 meilleurs joueurs (2 vainqueurs et 2 suppléants) iront disputer la finale à l’auditorium des Capucins le samedi 7 mars à 14h, en compagnie des bibliothécaires !
En coopération avec les médiathèques du réseau Pass’média.
Informations pratiques
– Dès 7 ans
– Accès libre & gratuit .
Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75
