Tournoi de jeux vidéo Boomerang Fu

Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-28

Enfants, ados, adultes, vous aimez vous challenger ? Venez participer au tournoi inter-médiathèques de Boomerang Fu, un jeu multijoueur survolté.

Incarnez votre aliment préféré dans la sélection, maîtrisez votre boomerang et découpez vos adversaires en rondelles !

Une session de présentation et d’entraînement aura lieu le mercredi 18 février à 15h, autour d’un goûter, avant la sélection du samedi 28 février.

Les 4 meilleurs joueurs (2 vainqueurs et 2 suppléants) iront disputer la finale à l’auditorium des Capucins le samedi 7 mars à 14h, en compagnie des bibliothécaires !

En coopération avec les médiathèques du réseau Pass’média.

Informations pratiques

– Dès 7 ans

– Accès libre & gratuit .

Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75

