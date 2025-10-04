Tournoi de jeux vidéo Médiathèque Intercommunale Sablé-sur-Sarthe

Tournoi de jeux vidéo Médiathèque Intercommunale Sablé-sur-Sarthe samedi 4 octobre 2025.

Tournoi de jeux vidéo Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Intercommunale Sarthe

Accès gratuit, à partir de 7 ans, sessions de 45 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Venez jouer à Mario Kart 8 et Crash Team Racing et affrontez d’autres joueurs dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur !

Entre vitesse, stratégie et fous rires, tout est permis pour tenter de décrocher le trophée du tournoi et devenir le champion de la soirée.

Médiathèque Intercommunale 16 Rue Saint Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 0243625090

Biblis en folie 2025

Image par christianladewig de Pixabay