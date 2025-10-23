Tournoi de jeux vidéo Place des Arènes Soustons

Tournoi de jeux vidéo Place des Arènes Soustons jeudi 23 octobre 2025.

Tournoi de jeux vidéo

Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

A partir de 8 ans.

Viens défier les autres joueurs à la médiathèque et jouer une finale endiablée sur le grand écran du cinéma de Soustons,

Sur réservation par téléphone, mail ou auprès des bibliothécaires.

Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Tournoi de jeux vidéo

Ages 8 and up.

Come and challenge the other players at the mediatheque and play a frenzied final on the big screen of the Soustons cinema,

Bookings by phone, e-mail or with the librarians.

German : Tournoi de jeux vidéo

Ab 8 Jahren.

Fordere die anderen Spieler in der Mediathek heraus und spiele ein wildes Finale auf der großen Leinwand des Kinos in Soustons,

Mit Reservierung per Telefon, E-Mail oder bei den Bibliothekarinnen.

Italiano :

A partire dagli 8 anni.

Venite a sfidare gli altri giocatori presso la biblioteca multimediale e giocate una frenetica finale sul grande schermo del cinema Soustons,

Prenotazioni per telefono, e-mail o presso i bibliotecari.

Espanol : Tournoi de jeux vidéo

A partir de 8 años.

Ven a desafiar a otros jugadores en la biblioteca multimedia y juega una final frenética en la gran pantalla del cine Soustons,

Reservas por teléfono, correo electrónico o con los bibliotecarios.

