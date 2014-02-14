Tournoi de jeux vidéo Totems Pacé Samedi 14 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Affrontez-vous sur écran géant !

Affrontez vos amis lors d’un tournoi de jeux-vidéo. Que vous soyez un pro du joystick ou joueur novice et curieux, tentez votre chance. La victoire est peut-être à portée de manette.

Samedi 14 février à 14h.

A partir de 8 ans – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T17:00:00.000+01:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



