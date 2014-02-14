Tournoi de jeux vidéo Totems Pacé
Tournoi de jeux vidéo Totems Pacé samedi 14 février 2026.
Tournoi de jeux vidéo Totems Pacé Samedi 14 février, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Réservation conseillée
Affrontez-vous sur écran géant !
Affrontez vos amis lors d’un tournoi de jeux-vidéo. Que vous soyez un pro du joystick ou joueur novice et curieux, tentez votre chance. La victoire est peut-être à portée de manette.
Samedi 14 février à 14h.
A partir de 8 ans – Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-14T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-14T17:00:00.000+01:00
http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10