Tournoi de jeux vidéo Totems Pacé Samedi 25 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Affrontez-vous sur écran géant !

Affrontez vos amis lors d’un tournoi de jeux-vidéo. Que vous soyez un pro du joystick ou joueur novice et curieux, tentez votre chance. La victoire est peut-être à portée de manette.
A partir de 8 ans – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T17:00:00.000+02:00

http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


