Tournoi de jeux vidéos

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Six dates pour remporter le tournoi.

Mario Kart, FIFA ou Smash Bros n’ont plus de secret pour toi ?

Alors viens te mesurer à d’autres joueurs!

Inscris toi en duo parce que tout seul c’est bien, mais qu’à deux c’est quand même mieux !

Deux créneaux d’une heure chacun, au choix lors de l’inscription .

8 ans et plus , Gratuit , sur inscription .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de jeux vidéos

L’événement Tournoi de jeux vidéos Argentan a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom