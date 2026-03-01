Tournoi de jeux vidéos Écouché-les-Vallées
Tournoi de jeux vidéos Écouché-les-Vallées samedi 14 mars 2026.
Tournoi de jeux vidéos
27 Avenue du Général Leclerc Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-06-06
Six dates pour remporter le tournoi.
Mario Kart, FIFA ou Smash Bros n’ont plus de secret pour toi ?
Alors viens te mesurer à d’autres joueurs!
Inscris toi en duo parce que tout seul c’est bien, mais qu’à deux c’est quand même mieux !
Deux créneaux d’une heure chacun, au choix lors de l’inscription . .
27 Avenue du Général Leclerc Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 53 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de jeux vidéos
L’événement Tournoi de jeux vidéos Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom