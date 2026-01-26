Tournoi de jeux vidéos Médiathèque Val-au-Perche
Tournoi de jeux vidéos Médiathèque Val-au-Perche vendredi 20 février 2026.
Tournoi de jeux vidéos
Médiathèque LE THEIL-SUR-HUISNE Val-au-Perche Orne
2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Un tournoi pour tous à partir de 7 ans ! Pour le plaisir de jouer.
Sur inscription .
Médiathèque LE THEIL-SUR-HUISNE Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 37 49 66 36 mediatheque.letheil@perchenormand.fr
