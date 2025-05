TOURNOI DE JOUTES LANGUEDOCIENNES FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 – Valras-Plage, 29 juin 2025 07:00, Valras-Plage.

Hérault

TOURNOI DE JOUTES LANGUEDOCIENNES FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

À l’occasion de la fête de la Saint-Pierre, assistez au tournoi de joutes languedociennes sur l’Orb, organisé par « Lous Ramaïres Valrassiens ». Le tournoi sera précédé par le défilé des jouteurs dans le cœur de la ville, au départ du Palais de la Mer.

À l’occasion de la fête de la Saint-Pierre, assistez au tournoi de joutes languedociennes sur l’Orb, organisé par « Lous Ramaïres Valrassiens ».

Le tournoi sera précédé par le défilé des jouteurs dans le cœur de la ville, au départ du Palais de la Mer. .

Esplanade Emile Turco

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06

English :

To celebrate St. Peter’s Day, attend the Languedoc jousting tournament on the Orb, organized by « Lous Ramaïres Valrassiens ». The tournament will be preceded by a parade of jousters through the heart of the town, starting from the Palais de la Mer.

German :

Anlässlich des Peterstags können Sie am Turnier der Languedoc-Joutes auf dem Orb teilnehmen, das von « Lous Ramaïres Valrassiens » organisiert wird. Vor dem Turnier findet ein Umzug der Jouteurs durch das Stadtzentrum statt, der am Palais de la Mer beginnt.

Italiano :

In occasione della festa di San Pietro, venite ad assistere al torneo di giostra della Linguadoca sul fiume Orb, organizzato da « Lous Ramaïres Valrassiens ». Il torneo sarà preceduto da una sfilata di giostratori nel cuore della città, a partire dal Palais de la Mer.

Espanol :

Con motivo de la fiesta de San Pedro, asista al torneo de justas del Languedoc en el río Orb, organizado por « Lous Ramaïres Valrassiens ». El torneo irá precedido de un desfile de justadores por el centro de la ciudad, partiendo del Palais de la Mer.

L’événement TOURNOI DE JOUTES LANGUEDOCIENNES FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 Valras-Plage a été mis à jour le 2025-05-26 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE