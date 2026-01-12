Tournoi de judo Rue Eugène Leroy Trélissac

Tournoi de judo

Le Judo Club de Trélissac organise son traditionnel tournoi le dimanche 18 janvier 2026 au foyer socio-culturel, rue Eugène Leroy.

Ouverte aux catégories Moustiques à Benjamins, la compétition se déroulera selon une formule individuelle, sous règlement fédéral et plus de 300 jeunes judokas seront accueillis.

Judokas débutants et confirmés sont attendus sur les tatamis pour une journée sportive placée sous le signe du fair-play. Des récompenses seront remises à l’ensemble des participants.

Les horaires des pesées sont répartis par catégories d’âge

– Benjamins (2014-2015) 9h15 à 9h30

– Moustiques (2020-2021) 10h45 à 11h

– Poussins (2016-2017) 13h à 13h15 (Trophée Sakura)

– Mini-Poussins (2018-2019) 15h30 à 15h45

Une buvette sera proposée tout au long de la journée.

La licence 2025/2026 est obligatoire pour participer. .

English : Tournoi de judo

The Judo Club de Trélissac is organizing its traditional tournament on Sunday January 18, 2026 at the foyer socio-culturel, rue Eugène Leroy.

Open to categories from Moustiques to Benjamins, the competition will take place on an individual basis, under federal regulations.

