Tournoi de lancer de haches ! Le Valhalla Ifs

Le vendredi 26 septembre 2025, le Valhalla, bar viking de lancer de haches situé à Ifs à seulement quelques minutes de Caen, organise son grand tournoi convivial de lancer de haches.

Ouvert à tous, débutants comme initiés, cet événement propose une expérience insolite entre adrénaline, convivialité et amusement. Seul ou en duo, chacun pourra tester sa précision, relever des défis et partager un moment festif dans un cadre atypique à l’ambiance viking.

La soirée commencera à 19h par un temps d’entraînement pour découvrir ou perfectionner sa technique. Le tournoi débutera à 20h et durera environ deux à trois heures. Les participants peuvent s’inscrire en duo ou en solo, et trouver leur partenaire une fois sur place. Le tarif est de 15 euros par personne et l’inscription se fait au bar, par téléphone ou via les réseaux sociaux.

De nombreux lots viendront récompenser les participants dans une ambiance où la bonne humeur sera de mise.

Venez vivre une expérience originale et partager une soirée mémorable au Valhalla, bar viking de lancer de haches situé à Ifs près de Caen. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

English : Tournoi de lancer de haches !

On Friday, September 26, 2025, Valhalla, a Viking axe-throwing bar located in Ifs, just a few minutes from Caen, is organizing its big, friendly axe-throwing tournament.

German : Tournoi de lancer de haches !

Am Freitag, den 26. September 2025, veranstaltet das Valhalla, eine wikingerzeitliche Axtwurfbar in Ifs, nur wenige Minuten von Caen entfernt, sein großes, geselliges Axtwurfturnier.

Italiano :

Venerdì 26 settembre 2025, Valhalla, un bar vichingo di lancio dell’ascia situato a Ifs, a pochi minuti da Caen, organizza il suo grande e amichevole torneo di lancio dell’ascia.

Espanol :

El viernes 26 de septiembre de 2025, Valhalla, un bar vikingo de lanzamiento de hachas situado en Ifs, a pocos minutos de Caen, organiza su gran torneo amistoso de lanzamiento de hachas.

