Tournoi de l’Avent Granville

Tournoi de l’Avent

1 Rue d'Estouteville Granville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-21

2025-12-12

Tournoi Seniors ouvert à tous

horaires 17h à 22h .

1 Rue d’Estouteville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 10 57 tennisgranville@wanadoo.fr

