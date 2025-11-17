Tournoi de l’Avent Granville
Tournoi de l’Avent Granville vendredi 12 décembre 2025.
Tournoi de l’Avent
1 Rue d’Estouteville Granville Manche
Tournoi Seniors ouvert à tous
horaires 17h à 22h .
1 Rue d’Estouteville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 10 57 tennisgranville@wanadoo.fr
