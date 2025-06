Tournoi de l’été LES MARELLES CHANTEPIE Chantepie

Gratuit

Tournoi du jeu de cartes Disney Lorcana organisé par Les Ille-Lumineurs

L’association cantepienne **Les Ille-Lumineurs** organise, en partenariat avec la mairie de Chantepie, un après-midi à la **salle des Marelles** le **dimanche 6 juillet** de 13h à 18h.

Nous avons prévu :

* Un **tournoi en multi**, 2 contre 2

* Un **tournoi pour enfant**, n’hésitez pas à nous contacter à [asso@les-ille-lumineurs.bzh](mailto:asso@les-ille-lumineurs.bzh) pour vous inscrire ou inscrire votre enfant :)

* Les deux tournois sont gratuits, avec de petits lots à gagner !

* Des **initiations** au jeu Disney Lorcana, à la demande

* Une **bourse d’échange**

* Un grand **gouter** tous ensemble, n’hésitez pas à ramener un gateau ou une boisson ^^

Il est possible de se garer près de la mairie ou du parking de l’intermarché et il y aura une petite buvette si vous avez faim ou soif :)

asso@les-ille-lumineurs.bzh

LES MARELLES CHANTEPIE PLACE DES MARELLES Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine